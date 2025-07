Il trasferimento definitivo al Galatasaray è ormai ad un passo: il club azzurro gongola. La telenovela Osimhen è quasi terminata. Nelle ultime settimane il futuro dell’attaccante ex Napoli è stato decisamente in bilico: nonostante la sua forte volontà di tornare in Turchia, il Galatasaray non era riuscito a fornire le giuste garanzie al club partenopeo. Ora invece l’affare si è sbloccato. Nelle ultime ore è stato rivelato un retroscena interessante su questa trattativa quasi infinita. Il patron del Napoli De Laurentiis è riuscito a chiudere la trattativa secondo i suoi piani. Aumentata la percentuale sulla rivendita per Osimhen: i dettagli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Novità Osimhen al Galatasaray: De Laurentiis ottiene un’altra vittoria