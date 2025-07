Novità assoluta a temptation island scuote il pubblico

Il successo di Temptation Island continua a dominare le serate televisive su Canale 5, grazie a un palinsesto che prevede tre appuntamenti consecutivi in prima serata. Questa strategia ha portato la trasmissione a raggiungere risultati record di ascolti, consolidando il suo ruolo come uno dei programmi più seguiti dell’estate 2025. una serie di prime serate senza precedenti. Le nuove puntate del reality show, condotte da Filippo Bisciglia, sono caratterizzate da un’intensa carica emotiva e da continui colpi di scena. La programmazione ravvicinata ha permesso agli spettatori di seguire con maggiore coinvolgimento il percorso delle coppie, immergendoli in dinamiche sempre più complesse e appassionanti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Novità assoluta a temptation island scuote il pubblico

