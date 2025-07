Novara via Monte Rosa piena di buche | servono interventi sulle strade

Negli ultimi mesi, molti cittadini di Novara hanno segnalato la presenza di buche e dissesti stradali in via Monte Rosa, una delle vie principali del quartiere. Sebbene la situazione non abbia ancora causato gravi problemi, è chiaro che un intervento tempestivo possa evitare disagi e garantire.

