Non solo madri | Laura Pigozzi riscrive la maternità

Nel nuovo saggio “Non solo madri”, Laura Pigozzi esplora la maternità femminista e il desiderio di donna. Un viaggio tra psicoanalisi, arte e identità. Cosa resta di una donna quando la maternità occupa tutto lo spazio, intimo e sociale? Perché, oggi come ieri, la figura rassicurante della madre continua a essere preferita a quella, più complessa e scomoda, di una donna come soggetto desiderante? “Una madre non può essere tutto per una figlia o un figlio senza perdere molto di sé e senza togliere moltissimo a loro” scrive l’autrice. Eppure, oggi più che mai, le madri sono immerse in una narrazione idealizzante che le esalta proprio in quanto sacrificali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

