Non ha risarcito le vittime dei suoi reati stop alla riabilitazione del boss Nino Mandalà

Non ha provveduto a risarcire le vittime dei suoi reati come prevede la legge e non ha dunque diritto ad essere riabilitato. È questa la decisione della prima sezione della Cassazione, presieduta da Monica Boni, per il boss di Villabate Nino Mandalà, 86 anni, al quale solo qualche mese fa, il 14.

In questa notizia si parla di: vittime - suoi - reati - boss

Chi era Rodolfo Fiesoli, il Guru della setta del Forteto morto a 83 anni. Le vittime degli abusi: «I suoi adepti tuttora attivi» - È morto Rodolfo Fiesoli, fondatore e leader per trent’anni della comunità del Forteto, una realtà comunitaria vicino Mugello in cui, a partire dal 1977, erano stati accolti bambini in affidamento.

Rodolfo Fiesoli morto, il guru di Forteto fu condannato per abusi. Le vittime: “La setta continua i suoi deliri” - Era stato condannato in via definitiva il 27 dicembre 2017 l’uomo che si faceva chiamare il Profeta, si atteggiava a guru ma era un pedofilo.

