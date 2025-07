Non c’è stata flagranza di reato | a Cologno Monzese la baby gang di latinos torna in libertà

Cologno Monzese (Milano), 24 Luglio 2025 – Accusati di avere aggredito a suon di botte, bottigliate e coltelli una banda rivale di latinos ed arrestati, ma rimessi in libertà dal Tribunale di Monza perché le manette sono scattate soltanto dopo che un testimone, un ciclista 40enne, ha indicato ai carabinieri dove i responsabili erano fuggiti. È successo mercoledì 23 luglio a tre sudamericani di 23, 20 e 19 anni, residenti a Cologno Monzese, Milano e il più piccolo a Treviglio in provincia di Bergamo, dove si trovava agli arresti domiciliari. Ragazza di 16 anni sfregiata in metrò a Milano. “Una maschera di sangue, piangeva terrorizzata: ha rischiato di perdere un occhio” Reato d’evasione . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

