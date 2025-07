Noemi Dellabianca muore a 14 anni dopo un incidente | al papà rubano l’auto mentre è al suo capezzale

Quali sono le cause dello schianto in Oltrepò Pavese?. Si è spenta a soli 14 anni Noemi Dellabianca, la giovane studentessa dell’ Oltrepò Pavese rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto lunedì 21 luglio in localitĂ Fumo, lungo la statale 10 tra Casteggio e Corvino San Quirico. Ricoverata al Niguarda di Milano, è deceduta due giorni dopo l’impatto, mercoledì mattina, a causa di complicanze post-operatorie. Il paese di Pietra de’ Giorgi, dove Noemi viveva con la famiglia, è sotto shock. La giovane viaggiava come passeggera su uno scooter guidato da un amico sedicenne. I due ragazzi sono finiti a terra dopo un violento scontro con una Dacia, in circostanze ancora al vaglio della polizia locale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Noemi Dellabianca muore a 14 anni dopo un incidente: al papĂ rubano l’auto mentre è al suo capezzale

