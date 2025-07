Nocera Superiore interventi per la sicurezza stradale | segnaletica rifatta e dissuasori nei punti critici

Proseguono a Nocera Superiore i lavori per migliorare la sicurezza stradale. In questi giorni sono in corso gli interventi programmati dall’Amministrazione comunale, che prevedono il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e l’installazione di dissuasori di velocitĂ in prossimitĂ di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: nocera - superiore - interventi - sicurezza

Concorso Internazionale dei Madonnari a Nocera Superiore: al via gli eventi - E' stato presentato questa mattina in aula consiliare la XXVI edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari e il programma civile e religioso.

Spari contro un'auto a Nocera Superiore: si indaga - Indagini in corso a Nocera Superiore, dove colpi di pistola e di fucile (circa nove) sono stati esplositi, la scorsa notte, contro un’auto parcheggiata nella frazione Citola a Nocera Superiore.

“Nocera Superiore Città Cardioprotetta”: l'iniziativa nella Villa Comunale “Tenente Marco Pittoni” - In programma martedì 13 maggio 2025, all’interno della Villa Comunale “Tenente Marco Pittoni” la presentazione del progetto “Nocera Superiore Città Cardioprotetta” e la consegna dei dispositivi salvavita, da parte dei donatori, all’Amministrazione Comunale.

Visita questa mattina al PO Umberto I di Nocera Inferiore del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Direttore Generale Ing. Gennaro Sosto e la Direzione Strategica dell’ASL Salerno. Scopo dell’incontro è stato quello di visionare lo stato di Vai su Facebook

Nocera Superiore, interventi per la sicurezza stradale: segnaletica rifatta e dissuasori nei punti critici; Nocera Superiore, proseguono i lavori in tema sicurezza stradale; Interventi per sicurezza e vivibilitĂ delle periferie: la nota di Lega Nocera Inferiore.

Strade più sicure a Nocera Superiore: rifatta la segnaletica, installati dossi e bande sonore in arrivo - StampaNocera Superiore: procedono gli interventi in termini di sicurezza stradale. Da salernonotizie.it

Sicurezza urbana, dibattito a Nocera Inferiore - “Da ordine e sicurezza pubblica a sicurezza urbana e integrata” è il titolo del convegno organizzato a Nocera Inferiore dal Nuovo Sindacato Carabinieri Campania con SIAP (Sindacato Italiano ... Scrive rainews.it