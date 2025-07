Noa al Cilento Etno Festival | un inno alla pace e alla diversità culturale tra musica e tradizioni

Torre Orsaia si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del Cilento Etno Festival, un evento che unisce tradizioni e sonoritĂ autentiche. La rassegna si propone come un vero crocevia di culture, un palcoscenico per la musica etnica e tradizionale, ma anche un laboratorio di idee con dibattiti, presentazioni e workshop. Il festival si terrĂ nella suggestiva Piazza Lorenzo Padulo di Torre Orsaia, in provincia di Salerno, e prevede due serate: il 26 e 27 luglio, con inizio alle ore 21:30. Il Cilento Etno Festival non è solo una rassegna di spettacoli live, ma un inno alla partecipazione della comunitĂ e al coinvolgimento delle realtĂ locali. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Noa al Cilento Etno Festival: un inno alla pace e alla diversitĂ culturale, tra musica e tradizioni

In questa notizia si parla di: festival - cilento - etno - musica

“Salerno Danza Festival”, in Cilento dal 18 al 20 luglio 2025: Tra corpi e territori, la danza come relazione e resistenza - Dalle piazze storiche di Gioi al Teatro Kamaraton di Camerota, un trittico di giornate per attraversare la contemporaneità con il linguaggio del corpo Salerno Danza Festival torna ad abitare il Cilento con una serie di appuntamenti che intrecciano creazione coreografica, site-specific e azione scenica.

Perito, “Cilento Fest – Cinema e Borghi”: quarta edizione del festival, dal 18 al 21 agosto 2025 - Grandi nomi, omaggi speciali e oltre 150 film in concorso per la quarta edizione. Il suggestivo borgo di Perito si prepara ad accogliere, dal 18 al 21 agosto 2025, la quarta edizione del “Cilento Fest – Cinema e Borghi”, il festival dedicato al cinema nazionale e internazionale che racconta le comunità locali e i piccoli centri.

Torna “l’Alef Cilento Festival”; martedì 23 la conferenza stampa di presentazione - Il Festival si propone come un viaggio interdisciplinare – scientifico, antropologico, filosofico e archeologico – con la partecipazione di accademici e studiosi provenienti dalle Università di Salerno, Cattolica di Brescia, Macerata, del Salento, Legambiente e del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Vallo della Lucania.

MUSICA - Cilento Etno Festival, il 27 luglio c'è Noa https://ift.tt/gLZlYro Vai su X

CILENTO ETNO FESTIVAL 26 luglio ore 21.30 Piazza Lorenzo Padulo Torre Orsaia Con Peppe Cirillo Musicista Concetta Vermiglio Hamlet Kyrie Daniele... Vai su Facebook

Torre Orsaia si prepara al Cilento Etno Festival: due serate tra musica, cultura e dialogo; Cilento Etno Festival: a Torre Orsaia un inno alla pace tra Musica e Tradizioni; Cilento Etno Festival a Torre Orsaia, evento clou Noa in concerto.

noa al Cilento Etno Festival - Torre Orsaia si prepara ad accogliere, al ritmo delle tradizioni e delle sonorità più autentiche, l’edizione 2025 del Cilento Etno Festival. Segnala informazione.it

Torre Orsaia accoglie Noa: il Cilento Etno Festival 2025 celebra la diversità con suoni e tradizioni - StampaTorre Orsaia si prepara ad accogliere, al ritmo delle tradizioni e delle sonorità più autentiche, l’edizione 2025 del Cilento Etno Festival. Secondo salernonotizie.it