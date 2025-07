Nico Gonzalez Juventus club al lavoro per la cessione Al Ahli e Atalanta in pressing | fissato il prezzo dell’argentino Le ultime

sul futuro dell’esterno. La Juventus  ha messo in programma la cessione di Nico González, l’esterno argentino che potrebbe presto lasciare il club bianconero per fare spazio a un nuovo rinforzo offensivo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la cessione di González è ormai un passo necessario per finanziare l’acquisto di Jadon Sancho  dal Manchester United. Il club bianconero ha fissato una valutazione di 25-30 milioni di euro  per il giocatore, cifra che il club spera di ottenere per completare l’affare con i Red Devils. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juventus, club al lavoro per la cessione. Al Ahli e Atalanta in pressing: fissato il prezzo dell’argentino. Le ultime

Juventus, la mossa di Nico Gonzalez - La Juventus è in trattativa con l’Al Ahli per la cessione di Nico González, esterno argentino classe 1998. Lo riporta ilbianconero.com

Juve, dopo Conceição si cerca Sancho. Ma serve la cessione di Nico Gonzalez - L'inglese individuato come rinforzo giusto per aggiungere qualità e imprevedibilità alla trequarti bianconera composta da Kenan Yildiz e Francisco Conceição ... Da msn.com