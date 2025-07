Next Generation NA evento conclusivo al Bosco di Capodimonte

Si chiude con una Festa al Bosco di Capodimonte (pratone della Regina) la terza edizione di “Next Generation NA”, progetto crossmediale dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli realizzato con i giovani per immaginare la Napoli del futuro. Next Gen Na Fest sarĂ il momento in cui la cittĂ celebrerĂ i . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - “Next Generation NA”, evento conclusivo al Bosco di Capodimonte

Next Gen Na FEST, evento al Bosco di Capodimonte per il format dei giovani realizzato dal Comune Giovedì 24 luglio 2024 - dalle ore 20 alle 24 – Bosco di Capodimonte (Ingresso Porta Miano). Si conclude domani sera - giovedì 24 luglio dalle ore 20 alle 24

Next Gen Na FEST, un grande evento al Bosco di Capodimonte; Next Gen Na FEST – Giovedì 24 luglio 2024 (dalle ore 20 alle 24) – Bosco di Capodimonte; Premio La Quara: scelti i 5 finalisti che abbattono muri con le parole.

Next Gen NA FEST, evento al Bosco Capodimonte per format dei giovani - Appuntamento il 24 luglio con ingresso da Porta Miano

