NewPrinces Group acquisito il 100% di Carrefour Italia; operazione da €1 mld per 1.027 supermercati e 18mila lavoratori

L'accordo prevede il passaggio del 100% delle attività di Carrefour Italia nelle mani del gruppo italiano, comprese le società controllate Carrefour Property, Gs Spa e Carrefour Finance, attiva nel factoring

Addio Carrefour Italia: ecco perché e cosa cambierà ! - Tra bilanci negativi e trattative riservate, Carrefour valuta l’uscita dall’Italia. Analizziamo i motivi e le conseguenze.

Carrefour via dall’Italia, ipotesi supermercati ceduti alle concorrenti - L’insegna Carrefour potrebbe presto sparire dall’Italia. Il colosso francese starebbe valutando di lasciare il mercato tricolore ritenuto scarsamente redditizio e sarebbe pronto a cedere i propri supermercati ad altre catene della Gdo nel nostro Paese, come la tedesca Lidl, ma anche Conad ed Esselunga.

Acciughe Terre d'Italia ritirate dai supermercati Carrefour, possibile presenza di istamina: qual è il lotto - Filetti di acciughe ritirati dai supermercati Carrefour per presenza di istamina: qual è il lotto richiamato e quali sono i rischi per l'uomo

