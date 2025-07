New York all' interno di un centro Ice | persone sdraiate per terra e bagno senza privacy

Fanno scalpore le immagini girate in un centro di detenzione per immigrati nel centro di New York. Nei video si vedono uomini costretti a dormire sdraiati a terra, in una stanza con due bagni separati dal resto dell'ambiente solo da un muro alto fino alla vita. Secondo la New York Immigration, che ha diffuso i video, decine di immigrati vengono trattenuti lì per diversi giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - New York, all'interno di un centro Ice: persone sdraiate per terra e bagno senza privacy

