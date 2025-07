Netflix punta agli Oscar con Train Dreams ecco l' epico teaser del film con Joel Edgerton

Arriverà a novembre in streaming su Netflix il film Train Dreams, reduce dall'ottima accoglienza al Sundance, e il teaser svela l'epica atmosfera del progetto con Joel Edgerton e Felicity Jones. Train Dreams è uno dei film con cui Netflix punta alla stagione degli Oscar e il teaser trailer del film con star Joel Edgerton e Felicity Jones regala le prime scene dell'atteso progetto che ha conquistato il Sundance. L'appuntamento, nelle sale americane, è stato fissato al 7 novembre, mentre in streaming il debutto è previsto il 21 novembre. Cosa racconta Train Dreams Al centro della trama del film in arrivo sulla piattaforma di streaming c'è Robert Grainier, il protagonista affidato a Edgerton, la cui vita si svolge durante un'epoca all'insegna del cambiamento nell'America dell'inizio del ventesimo secolo.

