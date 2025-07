Netflix non rinnova il contratto a Harry e Meghan ma punta a tenersi stretta la duchessa | ecco perchè

L'accordo da 100 milioni tra i Sussex e la piattaforma streaming finirĂ a settembre. Nessun rinnovo e, sembra, nessun rancore. Ma a rimanere indietro potrebbe essere solo il Principe Harry. Fine dei giochi tra Netflix e i Sussex. Dopo cinque anni di accordi milionari, il colosso dello streaming ha deciso di non rinnovare il contratto firmato nel 2020 con il principe Harry e Meghan Markle. Il motivo? I risultati, dicono gli addetti ai lavori, non sono stati all'altezza delle aspettative. Ma attenzione: Meghan non è pronta a uscire di scena e la piattaforma sembra interessata a mantenere la porta socchiusa per lei. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Netflix non rinnova il contratto a Harry e Meghan, ma punta a tenersi stretta la duchessa: ecco perchè

