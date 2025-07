Nessuna traccia del giovane disperso in mare a Trappeto | continuano le ricerche della capitaneria

Nessuna traccia del giovane disperso dai ieri nelle acque di Ciammarita a Trappeto: la capitaneria di porto sta svolgendo incessantemente le ricerche, con tutti i mezzi a disposizione e lungo tutta la costa, ma purtroppo finora senza esito.A segnalare il bagnante in difficoltĂ sono state alcune. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: nessuna - traccia - giovane - disperso

VIDEO | Ancora nessuna traccia di Giovanni Manitta, si cerca con l'aiuto dei droni - Proseguono senza sosta le ricerche di Giovanni Manitta, il 40enne scomparso da Palermo lo scorso 3 maggio la cui auto è stata trovata a Galati Marina parcheggiata in una stradina privata.

Zoe Guaiti morta al sesto mese di gravidanza, esclusa infezione da latte crudo: “Nessuna traccia di Stec” - Zone Anne Guaiti aveva 39 anni ed era incinta di 6 mesi quando è improvvisamente deceduta all'Ospedale Santa Chiara di Trento: l'azienda sanitaria locale ha escluso il consumo di formaggio quale causa della morte.

Gli avvocati di Stasi e di Sempio da Federica Sciarelli: nessuna traccia di Sempio a casa Poggi - N ell’ultima puntata di Chi l’ha visto? è andato in scena ancora  il caso Garlasco, da mesi nel menu di ogni trasmissione tra legittimi dubbi, incoerenti certezze e una confusione mediatica senza precedenti.

Un bambino di cinque anni risulta disperso da ieri sera, dopo che la sua famiglia non è più riuscito a rintracciarlo. Il piccolo Alain si trovava con la famiglia nel camping "Por la mar" in località Latte, a Ventimiglia (Imperia) quando si sono perse le sue tracce. Il b Vai su Facebook

Nessuna traccia del giovane disperso in mare a Trappeto: continuano le ricerche della capitaneria; Turista scomparso a Livo: nessuna traccia del giovane papĂ sparito nel nulla nei boschi. Vani i tentativi di tracciare il segnale telefonico; Nesso: ricerche sospese. Nessuna denuncia di persona scomparsa.

Giovane disperso a Terrasini, il meteo ostacola le ricerche in mare ... - Di Antonino D’Amico, il ragazzo di 22 anni disperso ormai da tre giorni in mare a Terrasini, non c’è ancora nessuna traccia. Come scrive fanpage.it

Ancora senza esito le ricerche del giovane indiano scomparso a Pieveottoville - Ancora nessuna traccia, nella Bassa, del giovane indiano che da alcuni giorni ha fatto sparire le sue tracce da Pieveottoville. Secondo gazzettadiparma.it