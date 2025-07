Neonata prelevata da ospedale proseguono le ricerche

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono ancora in corso le ricerche di carabinieri e polizia che, da ieri mattina, stanno provando a rintracciare la bimba di 4 mesi – ed i suoi genitori – che è stata prelevata dall’ospedale ‘Ruggi’ di Salerno senza l’autorizzazione dei medici. A portare via la piccola – risultata positiva alla cocaina – dal reparto di Pediatria sono stati gli stessi genitori. Il ‘Ruggi’ in una nota ha respinto le accuse di presunte falle nel sistema di video sorveglianza e di responsabilitĂ da parte del personale. “La responsabilitĂ del personale medico e paramedico si configura esclusivamente nel caso di imperizia, imprudenza o negligenza nel corso dell’assistenza sanitaria”, si legge in una nota. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Š Anteprima24.it - Neonata prelevata da ospedale, proseguono le ricerche

In questa notizia si parla di: ospedale - prelevata - ricerche - neonata

Neonata prelevata da ospedale, proseguono le ricerche. Era positiva alla cocaina, portata via dai genitori #ANSA Vai su X

Shock all'ospedale Ruggi di Salerno, dove una neonata di appena quattro mesi è risultata positiva alla cocaina. Ricoverata per un malore, la piccola stava ricevendo le cure necessarie quando il padre, senza alcuna autorizzazione, l'ha sottratta ai medici e si Vai su Facebook

Neonata prelevata da ospedale, proseguono le ricerche; Neonata di 4 mesi positiva alla cocaina, il papĂ entra in ospedale e la porta via; Neonata di 4 mesi positiva alla cocaina, il padre entra in ospedale e la porta via.

Salerno, bambina di 4 mesi assume cocaina: è caccia ai genitori - È arrivata in uno stato soporoso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno nel tardo pomeriggio di martedì. Lo riporta ilmattino.it

Neonata prelevata da ospedale, proseguono le ricerche - Sono ancora in corso le ricerche di carabinieri e polizia che, da ieri mattina, stanno provando a rintracciare la bimba di 4 mesi - Riporta ansa.it