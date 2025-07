Nel weekend al cinema arrivano I Fantastici 4 A Mozzo c’è il cinema sotto le stelle

AL CINEMA. Ecco qualche consiglio per chi ama il grande schermo anche d’estate: le nuove uscite del weekend del 26-27 luglio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Nel weekend al cinema arrivano «I Fantastici 4». A Mozzo c’è il cinema sotto le stelle

Il Festival della Colonna Sonora NextGen approda a Sutri: le musiche per il cinema arrivano tra i banchi di scuola - Il Festival della Colonna Sonora, diretto dal compositore Franco Eco in partnership con l’ Associazione Compositori Musica per film, fa tappa a Sutri, nella Tuscia, per una quinta edizione speciale, interamente rivolta alle nuove generazioni.

Fondazione mus-e e Fondazione Anna Mattioli: musica, cinema e arte arrivano nelle scuole primarie di Parma - Fondazione MUS-E Italia ETS presenta a Parma tre appuntamenti che mettono al centro il potere educativo dell’arte in tutte le sue forme, realizzati grazie al sostegno della Fondazione Anna Mattioli ETS.

Cinema intorno al Vesuvio, nell’Arena Arci Movie arrivano Roberto Andò e Pupi Avati - Prosegue, dopo la prima settimana di serate sold out, la rassegna di Arci Movie “Cinema intorno al Vesuvio”.

Al cinema “I Fantastici Quattro: Gli Inizi”, la famiglia di supereroi della Marvel in versione vintage - "I Fantastici Quattro: Gli Inizi” diretto da Matt Shakman e con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss- Secondo msn.com