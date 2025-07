Nel tesoro del truffatore di anziani l'articolo sul suo arresto | Come un attestato di benemerenza

Truffe agli anziani, uno degli indagati conservava un ritaglio di giornale su un suo precedente arresto; è stato trovato durante la perquisizione in casa sua.

Sopralluogo del finto finanziere a San Cesareo in casa di due anziani, la truffa e l'arresto in flagranza - Un uomo di 49 anni è stato arrestato a San Cesareo per truffa aggravata ai danni di due anziani. Recuperati orologi e oggetti d’oro.

