Nel mondo ci sono 12,3 milioni di piccoli schiavi | il rapporto di Save the Children

Circa 9 milioni sono coinvolti in matrimoni forzati, gli altri sono vittime di sfruttamento sessuale o lavorativo e di attivitĂ illecite. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nel mondo ci sono 12,3 milioni di piccoli schiavi: il rapporto di Save the Children

In questa notizia si parla di: sono - milioni - mondo - schiavi

Guerra Ucraina-Russia, Trump prepara il primo pacchetto di aiuti da 50 milioni per Kiev: ci sono hardware e sistemi per la difesa - L'accordo discusso all'interno della basilica di San Pietro e poi formalizzato nei giorni successivi sulle terre rare tra Stati Uniti e Ucraina, dĂ i suoi primi effetti tangibili sulla.

Maxi-frode sul “Bonus facciate”, sequestri per 11 milioni di euro: chi sono i tre indagati - Un presunto sistema fraudolento messo a punto da tre soggetti e finalizzato alla creazione e commercializzazione di crediti d’imposta fittizi connessi al “Bonus facciate” è stato individuato dalla Guardia di finanza di Prato nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procura pratese.

Manchester United, Rangnick se la ride: «Hanno speso 750 milioni dal mio addio e sono peggiorati» - Manchester United, Rangnick se la ride: «Hanno speso 750 milioni dal mio addio e sono peggiorati» Ralf Rangnick, attuale commissario tecnico della Nazionale austriaca ed ex allenatore ad interim del Manchester United, ha parlato a Canal+ della situazione dei Red Devils dal suo addio del 2022.

Ogni anno la Grecia è visitata da decine di milioni di turisti. A occuparsi di loro, nei ristoranti o negli alberghi, sono soprattutto le nuove generazioni, con contratti precari, stipendi bassi e turni molto lunghi. Il video di Arte. Vai su Facebook

E’ quanto emerge dal dossier «Piccoli schiavi invisibili» di Save the Children diffuso oggi. Vai su X

L'allarme di Save the Children: Nel mondo ci sono 12,3 milioni di moderni schiavi minorenni; Piccoli schiavi invisibili: Save the Children denuncia la condizione di 12 milioni di minori nel mondo; Save the Children: il mondo sfrutta e abusa oltre 12 milioni di bambini schiavi.

Save the Children, nel mondo ci sono 12,3 milioni di piccoli schiavi - Circa 9 milioni sono coinvolti in matrimoni forzati, gli altri sono vittime di sfruttamento sessuale o lavorativo e di attività illecite ... Lo riporta repubblica.it

Save the children: nel mondo 12,3 milioni di minori vittime di sfruttamento e schiavitù moderna - Circa 9 milioni coinvolti in matrimoni forzati, mentre 3,2 milioni sono divisi in sfruttamento sessuale (1,6 milioni), lavorativo o in attività illecite (1,3 milioni) e lavori forzati imposti dalle au ... Da ilsole24ore.com