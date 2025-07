Negoziati Gaza Hamas aggiunge nota alla proposta e Bibi richiama i negoziatori | possibile stallo?

Un mega yacht ormeggiato nel mare azzurro della Costa Smeralda della Sardegna, l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, il ministro israeliano, Ron Dermer e il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Si tratta dell’incontro per trovare un eventuale accordo tra Israele e Hamas sulla tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Negoziati Gaza, Hamas aggiunge nota alla proposta e Bibi richiama i negoziatori: possibile stallo?

In questa notizia si parla di: negoziati - gaza - hamas - aggiunge

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale continua a evolversi con decisioni e mosse inaspettate da parte di Benjamin Netanyahu e Donald Trump, due esponenti che hanno segnato momenti cruciali negli ultimi mesi.

Ong: "Oltre 20 raid israeliani su tutta la Siria stanotte" | Gaza, Qatar: "I negoziati sono a un punto morto" - Raid israeliani a Damasco, Netanyahu: "Regime siriano non tocchi la comunità drusa". Le violenze contro la comunità drusa in Siria provocano oltre 100 vittime

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen" - Media: "Il presidente americano vuole raggiungere un'intesa con Netanyahu (atteso lunedì a Washington) sulla fine della guerra.

MEDIO ORIENTE | Una fonte palestinese ha detto all'Afp che non c'è "alcune svolta" nei negoziati, in corso a Doha tra israeliani e palestinesi, mediati dal Qatar e dall'Egitto. I negoziati dovrebbero riprendere in serata, aggiunge la fonte. #ANSA Vai su Facebook

BRICS: cessate il fuoco immediato a Gaza. Herzog a Netanyahu: Firmi accordo - Yemen: Idf emette avviso evacuazione per 3 porti; Gaza, Hamas: pronti ad avviare subito negoziati sulla tregua. E chiede stop ad aiuti di Ghf; Guerra Gaza, Hamas: Pronti ad avviare subito negoziati sulla tregua.

Medio Oriente: Witkoff in Sardegna, negoziati per Gaza su un mega yacht - L'inviato della Casa Bianca vedrà oggi i ministri di Israele e Qatar. Secondo ansa.it

Gaza, Netanyahu richiama i negoziatori. In stallo il vertice in Sardegna con Witkoff per la pace - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha infatti richiamato la squadra negoziale del Qatar "per continuare le consultazioni in Israele": a causare il passo indietro sarebbe stata la risposta di ... Da tg.la7.it