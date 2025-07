Neet in calo | per la prima volta tra le donne solo il 10,3%

IN BERGAMASCA. In calo per il quarto anno consecutivo. É questo l’elemento confortante nei dati diffusi dalla Camera di Commercio di Bergamo sul fenomeno dei Neet, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano perchĂ© disoccupati o inattivi e non partecipano a corsi formativi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Neet in calo: per la prima volta tra le donne solo il 10,3%

Neet ancora in calo a Bergamo: in provincia sono 14.743 i giovani che non studiano e non lavorano - A Bergamo i Neet – ovvero i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano perché disoccupati o inattivi, né partecipano a corsi di istruzione o formazione professionale – sono l’8,4% della corrispondente fascia d’età .

Il calo del tasso totale è un fenomeno comune alla Lombardia e all’Italia, ma a Bergamo il valore è quasi la metà di quello nazionale Vai su Facebook

