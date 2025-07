Ndoye-Napoli la strategia degli azzurri | il punto

La dirigenza azzurra prepara la strategia e le eventuali alternative a Ndoye: i dettagli. Sono giorni complessi per la dirigenza nel Napoli, impegnato in quella che al momento è la trattativa più difficile da portare a termine. Al centro dell’attenzione Dan Ndoye, attaccante del Bologna, da settimane nel mirino di Giovanni Manna che, tuttavia, non riesce a chiudere l’operazione Tante le motivazioni dietro le tempistiche certamente lunghe rispetto agli altri colpi messi a segno dal club azzurro. Napoli, pronta la strategia e le alternative. Su tutte le richieste del Bologna, difficili da accontentare da parte del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ndoye-Napoli, la strategia degli azzurri: il punto

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica - Il calciomercato del Napoli è un vortice di trattative che si intrecciano: una pista si complica, un'altra accelera verso la chiusura.

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Fahd Adamson Mansoor, manager di Dan Ndoye, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Ndoye al Napoli, tifosi spiazzati: le parole dell’agente confermano tutto - Le parole dell’agente di Dan Ndoye sul futuro del calciatore del Bologna aprono a interessanti prospettive che coinvolgono il Napoli: le dichiarazioni sono dirette.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Napoli si è inserito nella trattativa per Lookman, superando l'offerta dei nerazzurri di 40 milioni. I campioni d'Italia hanno rilanciato a 50 milioni offrendo inoltre al nigeriano un contratto da 5 milioni a stagione, contro i

Ndoye e non solo, sorpresa Napoli sul mercato: la decisione spiazza i tifosi; Calciomercato Napoli, Dimaro è Orange: ora tutto su Ndoye; Idea Napoli: Raspadori per arrivare a Ndoye. Piace anche Nusa, in goal contro l'Italia.

Il Napoli ha rilanciato per Ndoye, si riduce la distanza col Bologna - Gli azzurri hanno presentato una nuova offerta ai rossoblù per ... Riporta forzazzurri.net

Ndoye-Napoli, rilancio ADL! Gazzetta: distanza ridotta con il Bologna, cosa manca per chiudere - da gennaio quando ci fu già un primo tentativo per sostituire Kvaratskhelia - Secondo msn.com