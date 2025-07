Nazionale femminile la squadra di Soncin accolta da Mattarella dopo l’Europeo | Vi ho chiesto di venire per farvi i complimenti

Nazionale femminile accolta al Quirinale: le parole di Mattarella e Girelli dopo questo straordinario Europeo condotto dalle Azzurre. La Nazionale di calcio femminile è stata accolta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo la sconfitta in finale contro l’ Inghilterra nell’Europeo. Nonostante l’amarezza per la mancata vittoria, le Azzurre sono state celebrate per il percorso straordinario compiuto, culminato con una semifinale che resterĂ nella storia dello sport italiano. Il Presidente, da sempre vicino al mondo sportivo, ha voluto incontrare di persona le ragazze, sottolineando l’importanza del loro risultato: «Vi ho chiesto di venire per ringraziarvi e farvi i complimenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

