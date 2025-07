Prato, 24 luglio 2025 – Un nuovo punto di riferimento per associazioni sportive, aziende e professionisti: con questo obiettivo Confartigianato Imprese Prato ha annunciato oggi, giovedì 24 luglio, la nascita di un cluster dedicato al mondo dello sport. La nuova realtà comprenderà palestre, piscine, Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd), figure professionali e collaboratori del settore. L’iniziativa nasce dall’esigenza crescente di tutelare e valorizzare le realtà locali che operano in un ambito sempre più strategico per il benessere della comunità e per la coesione sociale del territorio, anche alla luce della recente riforma introdotta dal D. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce Confartigianato Sport Prato, al servizio di società e professionisti