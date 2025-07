Napoli uso del cellulare alla guida | ritirate 162 patenti in una settimana

Prosegue l'operazione "Off Line" della Polizia Locale di Napoli. Nel mirino l'uso del cellulare al volante. Solo nell'ultima settimana, gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale hanno contestato 162 violazioni dell'articolo 173 del Codice della Strada. In tutti i casi è scattato il ritiro della patente.

Napoli, usano il cellulare alla guida: ritirate 162 patenti in una settimana - Prosegue l’operazione “Off Line” della Polizia Locale di Napoli, mirata a contrastare i comportamenti pericolosi alla guida. Scrive msn.com

Napoli, stretta della Municipale su cellulari alla guida: 162 patenti sospese in una settimana - Napoli– Prosegue l’operazione “Off Line” della Polizia locale di Napoli, mirata a contrastare comportamenti pericolosi alla guida, con particolare attenzione ... Come scrive cronachedellacampania.it