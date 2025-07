Per il Napoli sono arrivate delle novitĂ sulla trattativa che riguarda Ndoye, e non solo. Il Napoli di Antonio Conte ha perso la sua prima amichevole di questo precampionato. Gli azzurri, infatti, sono caduti ieri sul campo di Carciato contro l’Arezzo, che ha vinto con il risultato finale di 0-2. Nel frattempo, ovviamente, in casa Napoli tiene banco anche il calciomercato. Anche perchĂ© la squadra agli ordini di Antonio Conte ha bisogno di altri rinforzi per farsi trovare pronta dinanzi alle quattro competizioni della prossima stagione: Campionato di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli su Ndoye: il giocatore ha deciso, ma l’alternativa è pronta