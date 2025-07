Napoli sorpreso a rubare macchina in sosta in via Marina | in manette 44enne del posto

Sorpreso a rubare una macchina in sosta. La Polizia di Stato ha arrestato nella tarda serata di ieri un 44enne napoletano, giĂ noto alle forze dell’ordine, colto in flagrante mentre tentava di rubare un’auto in sosta in via Marina. Napoli, sorpreso a rubare macchina in sosta: in manette 44enne del posto  L’intervento rientra nei . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, sorpreso a rubare macchina in sosta in via Marina: in manette 44enne del posto

