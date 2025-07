Napoli si trasforma sempre capitale del retail | terzo convegno nazionale dell’ADCC

L’ADCC torna a Napoli con il terzo convegno nazionale: il Maximall di Pompei diventa il fulcro dell’innovazione e del futuro del retail italiano. L’Associazione Direttori dei Centri Commerciali (ADCC) si prepara a dare il via al suo terzo convegno nazionale, un evento che promette di essere un punto di svolta nel mondo del retail presso il centro commerciale Maximall di Pompei. Il grande giorno si avvicina: a fine settembre, il cinema-teatro Maximall si trasformerĂ in un palcoscenico di idee, innovazioni e incontri di altissimo livello. Dopo due edizioni di successo che hanno lasciato il segno, questa volta Napoli sarĂ la protagonista assoluta, per un giorno, diventando la capitale italiana del mondo dei centri commerciali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: retail - terzo - convegno - nazionale

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate piemontese la Mostra Nazionale della Toma di Lanzo® e dei formaggi d’alpeggio di Usseglio, giunta quest’anno alla 29ª edizione. Una rassegna di cultura e gusto nel cuore delle Valli di Lanzo Un evento na Vai su Facebook

Napoli si trasforma sempre capitale del retail: terzo convegno nazionale dell’ADCC; Promomedia, ecco i numeri della seconda edizione del Convegno Nazionale di In-Store Promotion e Merchandising.

“Il senso dei francescani per la giustizia”: dal 20 maggio a Padova ... - “Il senso dei francescani per la giustizia” è il tema del terzo Convegno nazionale dell’Ordine francescano secolare, che si tiene dal 20 al 22 maggio a Padova, presso la ... Come scrive fides.org

Terzo Settore: San Benedetto Tronto, convegno su economia sociale ee ... - Terzo Settore: San Benedetto Tronto, convegno su economia sociale ee amministrazione condivisa 11:10 “Via Crucis” Bucarest Romania: Bucarest, mostra sui martiri del comunismo. Si legge su agensir.it