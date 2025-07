Napoli mancano 150 milioni per il nuovo Maradona | il Comune ne investe appena 10

Il nuovo stadio Maradona costerĂ 10 milioni di euro? Una cifra tremendamente bassa per un rinnovamento strutturale dell’impianto di Fuorigrotta. Si tratta infatti della somma che il Comune è disposto a spendere per i tanti lavori di restyling. E il resto? De Laurentiis ha fatto un passo indietro e ora Manfredi, che non vuole farsi trovare impreparato per il grande esame Euro 2032, bussa alla porta di De Luca. Stadio Maradona, riaprirĂ il terzo anello. Dagli annunci ai fatti, lo stadio Maradona riaprirĂ il terzo anello, previa messa in sicurezza, aumentando sensibilmente la capienza dell’impianto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Napoli, mancano 150 milioni per il nuovo Maradona: il Comune ne investe appena 10

In questa notizia si parla di: maradona - milioni - comune - napoli

Napoli, il nuovo stadio Maradona è realtà : come sarà dopo un restauro da 100 milioni di euro - Due scudetti in tre anni evidenziano chiaramente come il Napoli abbia fatto il grande salto. A confermarlo è anche la trattativa con Kevin De Bruyne.

Napoli, il nuovo stadio Maradona è realtà : come sarà dopo un restauro da 100 milioni di euro - Due scudetti in tre anni evidenziano chiaramente come il Napoli abbia fatto il grande salto. A confermarlo è anche la trattativa con Kevin De Bruyne.

Maradona, si parte: 30 milioni per riapertura terzo anello e restyling completo - Maradona, si parte: 30 milioni per riapertura terzo anello e restyling completo Qualcosa finalmente si muove sul fronte stadio Maradona.

Il Comune di Napoli candida il Maradona per EURO 2032: stanziati 10 milioni per i lavori e per riaprire il terzo anello Vai su X

#SSCNapoli - Napoli vuole gli Europei 2032! Il sindaco Gaetano Manfredi presenta un piano da 160 milioni per riqualificare lo Stadio Maradona e candidare la cittĂ tra le cinque sedi italiane dell'evento. #NapoliCalcio #GaetanoManfredi #UEFAEuro #Campan Vai su Facebook

Napoli, mancano 150 milioni per il nuovo Maradona: il Comune ne investe appena 10; Stadio Maradona, il piano del Comune di Napoli: «Terzo anello: lavori al via»; Europei 2032, Napoli rilancia il Maradona: 10 milioni per riaprire il terzo anello.

Napoli, mancano 150 milioni per il nuovo Maradona: il Comune ne investe appena 10 - Con De Laurentiis fuori dal progetto, sarà il presidente di Regione De Luca ad autorizzare i lavori di ristrutturazione? quifinanza.it scrive

Stadio Maradona, il piano del Comune di Napoli: «Terzo anello: lavori al via» - Gli inviati della Uefa e della Figc domani riceveranno due dossier dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza: il master plan per la riqualificazione ... Come scrive ilmattino.it