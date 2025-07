Napoli denuncia su strada dei Quartieri Spagnoli | Trasformata in discoteca neomelodica fino a notte

Tempo di lettura: 2 minuti Una strada trasformata in “ discoteca, musica dal vivo con cantanti neomelodici, feste con fuochi d’artificio e balli tutte le sere”. E inoltre “musica ad altissimo volume fino a tarda notte”. Lo denuncia una lettera, scritta da una cittadina dei Quartieri Spagnoli, residente in vico Lungo Gelso. L’ha letta in aula il consigliere comunale Gennaro Esposito, dopo aver verificato l’identitĂ del mittente. La lettera esordisce con una nota personale. La donna racconta che lei e il marito, l’inverno scorso, “purtroppo siamo stati costretti a separarci” dai due figli. Li hanno mandati “ presso i nonni, su consiglio del nostro medico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, denuncia su strada dei Quartieri Spagnoli: “Trasformata in discoteca neomelodica fino a notte”

In questa notizia si parla di: denuncia - strada - quartieri - spagnoli

Accende fuochi d'artificio in strada per il compleanno della madre, scatta la denuncia - I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno denunciato un uomo di 53 anni che è accusato di aver acceso dei fuochi d'artificio senza alcuna autorizzazione.

"Tutti i giorni strada Colle Pizzuto invasa da ragazzini con le minicar lasciando un tappeto di rifiuti", la denuncia di un residente - «Dei gruppi di ragazzi tutti i giorni con le minicar si fermano mangiano di tutto e di più e poi lasciano un tappeto di rifiuti per terra».

"Lampioni tra gli alberi, strada buia e terra di nessuno. in via Parini abbiamo paura": la denuncia di un lettore - Difficile vedere luce in via Parini dato che “i lampioni sono completamente coperti dai rami degli alberi”.

"Salve Borrelli le chiedo scusa ma questo locale a Vico figurelle a montecalvario a due passi da via Toledo si è preso la briga di chiudere la strada occupando a destra e sinistra con tavoli che lascia anche di notte e con frigoriferi esterni che nessuna legge per Vai su Facebook

Sparatoria in strada ai Quartieri Spagnoli, salvo studente, sfiorato per poco: paura in via Nardones; Napoli sotto assedio nella notte del Cippo: roghi nelle strade e assalti contro carabinieri e vigili del fuoco; Quartieri, una stesa all’alba la denuncia di uno studente: «Agguato in via Nardones».

Quartieri Spagnoli, crolla grossa pietra da quarto piano e sfonda furgone nella strada affollata - Incidente ai Quartieri Spagnoli: si stacca pietra di 30 centimetri dal cornicione e sfonda furgone in sosta. Scrive fanpage.it

Fondazione Quartieri Spagnoli, tentano di fare irruzione con il volto ... - Nella notte di ieri, domenica 4 maggio, alcune persone con il volto coperto hanno fatto irruzione nell’androne della Fondazione Quartieri Spagnoli, in via Portacarrese a Montecalvario, mentre ... Riporta ilmattino.it