Il tecnico azzurro incontra i tifosi e lancia un messaggio chiarissimo alle big della Serie A. È terminato pochi minuti fa l'incontro tra i tifosi azzurri presenti a Dimaro e lo staff tecnico del Napoli. In tantissimi sono accorsi sotto la pioggia battente del Trentino, dimostrando l'immenso calore che solo la tifoseria napoletana riesce a regalare. Entusiasmo alle stelle per Antonio Conte. L'allenatore dei campioni d'Italia ha ricordato e commentato la stagione appena trascorsa, lanciando al tempo stesso un messaggio nettissimo per il prossimo campionato. Conte suona la carica: "Dobbiamo essere umili ed intelligenti".

© Spazionapoli.it - Napoli, Conte avvisa le avversarie: il messaggio è netto