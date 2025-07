Napoli Conte ai tifosi | E' bello vedervi dopo un anno Noi restiamo umili e intelligenti

Il tecnico, qualche giorno dopo la conferenza, si rivolge ai tifosi indicando lo scudetto cucito sul petto: "Lavoriamo senza presunzione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli, Conte ai tifosi: "E' bello vedervi dopo un anno. Noi restiamo umili e intelligenti"

tifosi - napoli - conte

Il Napoli e lo scudetto “a tavolino”: filtra uno scenario che fa impazzire i tifosi - Qualcuno ha già iniziato il conto alla rovescia. Il finale potrebbe non essere quello che tutti si aspettavano.

Napoli Basket, festa per la permanenza in A: USB regala 3000 magliette Lumos ai tifosi - Sarà una festa in campo e sugli spalti quella che celebrerà la permanenza in Serie A del Napoli Basket, dopo una stagione al cardiopalma.

Conte è difficile da amare, a Napoli il rapporto con i tifosi è freddo. Con lui finisce sempre allo stesso modo (Guardian) - Conte è difficile da amare, a Napoli il rapporto con i tifosi è freddo e negoziale (Guardian) “Anche per gli standard del Napoli, l’interazione tra i tifosi e Conte è imbarazzante.

