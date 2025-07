Napoli Antonio Conte blocca la partenza di Zanoli | sarà confermato per il prossimo anno?

A sorprendere in queste ore è il destino di Alessandro Zanoli (classe 2000), vicinissimo a un rinnovo del proprio impegno con il Napoli. La svolta è legata in modo diretto alla trattativa – al momento in stand-by – che riguardava Juanlu Sánchez, esterno classe 2003 in arrivo dal Siviglia. Fino a pochi giorni fa, Zanoli . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

La prima formazione di Antonio Conte per #NapoliArezzo, test match di Dimaro. Esordio per alcuni nuovi acquisti. Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Olivera; Zanoli, Anguissa, De Bruyne, Hasa; Noa Lang, Lucca #Napoli #SscNapoli #Dimaro @calcio Vai su X

Ndoye primo obiettivo per Conte: il Napoli tratta con il Bologna Il Napoli non si ferma. Dopo l'arrivo di Beukema, Antonio Conte ha indicato un nome chiaro per rinforzare la fascia sinistra: Dan Ndoye. Classe 2000, svizzero, reduce dalla sua miglior stagione in Vai su Facebook

Napoli, così contro l’Arezzo: c’è De Bruyne, Lukaku in panchina. Anche Hasa e Zanoli dal 1' - Le formazioni ufficiali sono state rese note da pochi minuti a Carciato. ilnapolista.it scrive

Il Napoli si allontana da Juanlu. Dalla Spagna: "Due motivi dietro lo stop" - Il Napoli sta continuando a lavorare sul mercato per assicurare i giusti rinforzi ad Antonio Conte, il tecnico azzurro attende ancora un paio di rinforzi. Lo riporta msn.com