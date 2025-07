Muore per un tumore diagnosticato in ritardo la famiglia risarcita per oltre mezzo milione di euro

I famigliari di un paziente morto per un tumore non diagnosticato riceveranno un risarcimento di oltre mezzo milione di euro. I medici non hanno approfondito una lesione, scoprendo il cancro solo quando era ormai troppo tardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tumore - diagnosticato - oltre - mezzo

"Forma aggressiva". Biden, diagnosticato tumore alla prostata - All'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato diagnosticata una forma "aggressiva" di tumore alla prostata con metastasi ossee, come annunciato dal suo ufficio stampa.

Tumore alla prostata Gleason 9, cos'è il cancro diagnosticato a Biden: «Metastasi fino alle ossa». Terapia e sopravvivenza - Joe Biden, 82 anni, sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua vita: gli è stato diagnosticato un tumore alla prostata in forma molto aggressiva, con già .

Tumore alla prostata Gleason 9 con metastasi ossee: cos’è il cancro diagnosticato a Joe Biden - La notizia ha colpito come un fulmine nel cuore della politica americana e dell’opinione pubblica mondiale: Joe Biden ha un tumore alla prostata in stadio avanzato, con metastasi ossee e un punteggio Gleason di 9.

In Spagna, i giocatori del Leganés sono scesi in campo con uno sponsor speciale sui pantaloncini, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al testicolo. ? Il logo appartiene alla Testicular Cancer Society, un’organizzazione no-profit a Vai su Facebook

Muore per un tumore diagnosticato in ritardo, la famiglia risarcita per oltre mezzo milione di euro; Tumore non diagnosticato in tempo, donna muore dopo mesi di agonia: cinque medici indagati; MET - Mammografia con mezzo di contrasto nella Radiologia Senologica di Pistoia. Tecnologia avanzata che migliora l’accuratezza diagnostica.

Tumori, Fondazione Aiom: "Oltre 1,2 mln di italiani ad alto rischio forme ereditarie" - In Italia vivono più di un milione e 250mila cittadini portatori di sindromi ereditarie di predisposizione ai tumori. Lo riporta msn.com

"Recidiva di un tumore diagnosticata tardi", 5 indagati - Cinque medici, in servizio negli ospedali di Imola e Faenza, sono stati indagati dalla Procura di Bologna in relazione alla morte di una donna di 74 anni, deceduta il 13 luglio alla casa della comunit ... Come scrive rainews.it