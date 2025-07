Muore dopo 40 giorni di agonia fatale un incidente domestico

Capezzano (Lucca), 24 luglio 2025 – Dopo oltre quaranta giorni di agonia, è deceduto a 83 anni, Carlo Giovanni Dal Torrione, conosciutissimo in tutta la Versilia per essere stato per lungo tempo il concessionario di zona della Mercedes. Dal Torrione era rimasto vittima lo scorso 12 giugno di un terribile incidente domestico avvenuto nel campo della sua abitazione, a Capezzano. era intento a bruciare delle sterpaglie quando all’improvviso è stato avvolto dalle fiamme. Subito soccorso a causa delle gravi ustioni riportate, era stato trasferito al Centro grandi ustionati di Pisa. Dove ha lottato come un leone fino alla mattina di giovedì 24 luglio ieri mattina quando il suo cuore ha cessato di battere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore dopo 40 giorni di agonia, fatale un incidente domestico

