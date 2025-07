MotoGp Lorenzo | Io l’unico a battere i big four Bagnaia? Mi piace non molla

Bologna, 24 luglio 2025 – Uno solo ha battuto tutti assieme Valentino Rossi, Marc Marquez, Dani Pedrosa e Casey Stoner. Il suo nome è Jorge Lorenzo. Proprio l’ex campione del mondo si è preso la scena a Mig Babol, il podcast di Andrea Migno che tanto successo sta riscuotendo. Rossi non ha mai vinto un mondiale contro Marquez, Stoner non ha mai combattuto con il numero 93 e alla fine l’unico che li ha messi in riga è stato Jorge. Insomma, un aspetto da rivendicare. Poi, c’è Pecco Bagnaia, che in questo 2025 è in enorme difficoltà con 168 punti di ritardo da Marquez e una moto che non sente sua. Lorenzo lo ha difeso, ma sottolineando l’esigenza che tutto sia a posto sulla moto per vederlo rendere al meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

