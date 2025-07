Nei prossimi giorni, il Mondiale Superbike farà tappa al Balaton Park, il nuovo autodromo edificato in Ungheria. L’impianto dovrebbe ospitare anche la MotoGP nel fine settimana del 22-24 agosto. In questo momento è (ancora) obbligatorio utilizzare il condizionale. Vi sono, difatti, dubbi legati alla tenuta dell’asfalto della pista. Il Balaton Park è stato inaugurato nel 2023 e ha già subito alcune modifiche. In particolare, è stata introdotta una chicane per spezzare quella che era una lunghissima piega da percorrere in pieno. Inoltre, alcune curve sono state ritoccate. Cambiamenti imposti dalla FIM allo scopo di migliorare la sicurezza e concedere l’ omologazione per ospitare eventi motociclistici di carattere internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP Ungheria a rischio? Dubbi sull’asfalto, la Superbike test decisivo questo weekend