Mostre, a Capri visioni al femminile e Sacred Blue.

di Marco Milano Visioni al Femminile con il Duo Mel Bonis ha aperto la mostra “Sacred Blue” di The Prism al Centro Caprense Ignazio Cerio a Capri. Il concerto “Visioni al femminile”, del Duo Mel Bonis, formato dalle pianiste Vera Lizzio e Chiara Nocchiero, con un programma di brani composti da sole donne. L’evento ha visto l’esecuzione di opere di Cecile Chaminade, Amy Beach, Marie Jaell, Mel Bonis, Fanny Mendelssohn, compositrici vissute tra Ottocento e Novecento, celebrando il talento di autrici straordinarie che hanno saputo distinguersi in un’epoca in cui la musica era dominata dagli uomini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it