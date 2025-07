Morto Hulk Hogan | leggenda del wrestling anni ’80

Secondo quanto riportato da TMZ Sports la leggenda del wrestling ha avuto un malore in mattinata L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Morto Hulk Hogan: leggenda del wrestling anni ’80

In questa notizia si parla di: leggenda - wrestling - morto - hulk

È morto Sabu, addio alla leggenda dell’hardcore wrestling. Poche settimane fa era ancora sul ring - Terry Brunk, conosciuto da tutti come Sabu e leggenda dell’hardcore wrestling professionistico, è morto a 60 anni.

WWE: Goldberg dice addio al wrestling, Gunther trionfa nell’ultimo match della leggenda - La sleeper hold del campione chiude la carriera della leggenda ad Atlanta. Il sipario è calato sulla straordinaria carriera di Goldberg.

Batman: una leggenda del wrestling vorrebbe vestire i panni dell'Uomo Pipistrello - Un leggendario lottatore di wrestling ha mostrato la voglia a James Gunn di vestire i panni di Batman nel nuovo DC Universe del regista di Superman Il Superman di James Gunn è ora nelle sale e sta inaugurando la prossima era dei film DC.

Hulk Hogan è morto! La leggenda del wrestling aveva 71 anni Vai su X

La leggenda del wrestling Hulk Hogan è morto all’età di 71 anni. Il decesso è avvenuto nella sua casa di Clearwater, in Florida, a causa di un arresto cardiaco. Solo poche settimane fa si era ripreso da un intervento chirurgico. Hulk Hogan è stato 12 volte cam Vai su Facebook

Come è morto Hulk Hogan, la leggenda del wrestling stroncata da un arresto cardiaco: “Troppi colpi in carriera, da tempo non sentiva più le gambe”; Hulk Hogan, leggenda del wrestling, è morto all'età di 71 anni per un malore; Usa, morto Hulk Hogan: la leggenda del wrestling aveva 71 anni.

Hulk Hogan, leggenda del wrestling, è morto all'età di 71 anni per un malore - Hogan, il cui vero nome è Terry Bollea, era uno dei nomi più importanti di questo sport e dopo aver smesso l'attività agonistica era testimonial della WWE ... Lo riporta msn.com

È morto Hulk Hogan: la leggenda del wrestling aveva 71 anni - Secondo quanto riferito da TMZ Sports, la leggenda del wrestling, 71 anni, è mancato nella sua casa a a ... gazzetta.it scrive