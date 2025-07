Morto Hulk Hogan la leggenda del wrestling L’anno scorso lo show a favore di Trump alle presidenziali

Terry Bollea, noto al grande pubblico come Hulk Hogan e icona mondiale del wrestling professionistico, è morto all’età di 71 anni. Lo riferisce il sito statunitense “Tmz Sports”, secondo cui i soccorritori sarebbero intervenuti all’alba di oggi, 24 luglio, nella sua abitazione di Clearwater, in Florida, in seguito a un arresto cardiaco. Secondo fonti informate citate dal sito, diverse pattuglie della polizia e mezzi di soccorso si sarebbero recati presso l’abitazione della star del wrestling, da cui Hogan sarebbe stato trasportato su una barella all’interno di un’ambulanza. “Tmz Sports” ha anche diffuso una registrazione audio delle comunicazioni tra i soccorritori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Morto Hulk Hogan, la leggenda del wrestling. L’anno scorso lo show a favore di Trump alle presidenziali

Morto a 35 anni l’Hulk russo, si è pentito troppo tardi: “Non fate come me, per 5 centimetri” - "Se il vostro braccio è di 45 o 50 cm, cosa cambierà nella vostra vita?", Nikita Tkachuk si è pentito per l'utilizzo delle iniezioni di sostanze illecite.

Lutto, morto l’Hulk umano a 35 anni, si è pentito troppo tardi: “Non fate come me…” - Il mondo del bodybuilding torna a interrogarsi sui limiti della ricerca della perfezione fisica. Un’altra vita spezzata da scelte estreme pone l’accento sui rischi di pratiche che mettono a dura prova il corpo umano, trasformando il desiderio di superare i propri limiti in un percorso verso l’autodistruzione.

È morto a 35 anni Nikita Tkachuk, “l’Hulk russo”. Il dolore della moglie: “I reni hanno smesso di funzionare, ora sono sotto choc” - Aveva 35 anni Nikita Tkachuk, soprannominato “l’Hulk russo” per la massa muscolare ottenuta con metodi estremi.

Secondo quanto appreso da TMZ Sports , la leggenda del wrestling Hulk Hogan è morto all'età di 71 anni. Questa mattina i sanitari si sono recati a casa sua a Clearwater, in Florida, constatando che si trattato di un arresto cardiaco.

