Morto a 16 anni durante una sfida in scooter | indagato il conducente della Bmw

Cesena, 24 luglio 2025 – C’è una commozione enorme per la morte di Manuel Budini, il ragazzino di 16 anni deceduto martedì, dopo tre giorni da quel tragico incidente accaduto sabato scorso nell’area artigianale di Ponte Ospedaletto a Longiano, dove Manuel era in sella ad una moto e si è scontrato violentemente con una Bmw. Ieri a Cesenatico gli amici piĂą cari hanno esposto un grande striscione ricavato da un lenzuolo, in cui scrivono “ Ciao Manu ” firmando “tutta Ziz”, cioè tutta Cesenatico, con un cuore e delle iniziali. Sui social gli amici e i compagni di scuola testimoniano affetto, lo ricordano dicendogli “ti vogliamo tanto bene” e lo immaginano come un angelo volato in cielo, felice di essere andato facendo ciò che lo appassionava, cioè correre con il suo scooter. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto a 16 anni durante una sfida in scooter: indagato il conducente della Bmw

