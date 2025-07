Morte Matthew Perry medico si dichiara colpevole | Gli ho dato io la ketamina Era vulnerabile non l'ho protetto

Il dottor Salvador Plasencia si √® dichiarato colpevole di quattro capi di imputazione legati alla morte di Matthew Perry. Secondo le indagini, il medico non solo avrebbe procurato la ketamina all'attore tramite un complice, ma si sarebbe recato anche personalmente a somministrargli le dosi. Avrebbe distribuito circa 20 flaconi della sostanza, acquistata dall'attore per somme intorno ai 2mila dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morte - matthew - perry - medico

Morte di Matthew Perry, medico si dichiara colpevole per la fornitura di ketamina: rischia fino a 40 anni di carcere - Un altro medico si dichiara colpevole per la morte di Matthew Perry. Si tratta di Salvador Plasencia, l'uomo che scrisse in un messaggio: "Mi chiedo quanto questo idiota sarà disposto a pagare".

Morte Matthew Perry, un medico si è dichiarato colpevole per avergli fornito la ketamina - Salvador Palancia rischia 40 anni di carcere, in un messaggio nel 2023 aveva scritto sull'attore: "Mi chiedo quanto pagherà questo idiota"

"Sono colpevoli della morte di Matthew Perry". La rivelazione del medico - Salvador Plasencia ha ammesso le proprie responsabilità, secondo quanto dichiarato dai procuratori federali della California

Matthew Perry, chi è il medico che si dichiara colpevole della morte #24luglio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/spettacoli-tv/2025/07/24/news/matthew-perry-quale-medico-colpevole-morte-attore-43488843/… Vai su X

Si fa luce sulla morte per overdose della star di Friends Matthew Perry, trovato morto nella vasca idromassaggio della sua casa di Pacific Palisades, Los Angeles, nell'ottobre 2023. Cinque le persone incriminate e dopo mesi di indagini, uno dei medici accusat Vai su Facebook

Morte Matthew Perry, ‚Äúgli ho dato io la ketamina‚ÄĚ: medico rischia 40 anni di carcere; Matthew Perry, il medico confessa: ¬ęGli ho dato io la ketamina che lo ha ucciso¬Ľ. Ora rischia una pena di 40 a; Morte di Matthew Perry, un medico si dichiara colpevole: ¬ęSomministravo ketamina illegalmente.

Matthew Perry, il medico confessa: «Gli ho dato io la ketamina che lo ha ucciso», rischia una pena di 40 anni - Si fa luce sulla morte per overdose della star di Friends Matthew Perry, trovato morto nella vasca idromassaggio della sua casa di Pacific Palisades, Los Angeles, nell'ottobre 2023. Secondo msn.com

Matthew Perry, chi è il medico che si dichiara colpevole della morte - Si infittisce il mistero sulla tragica scomparsa dell'attore statunitense Matthew Perry, l'indimenticabile Chandler Bing della serie tv ... Lo riporta msn.com