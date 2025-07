Morte Matthew Perry il medico si dichiara colpevole per la somministrazione Ketamina | cos’è la sostanza che lo ha ucciso

Nuove rivelazioni sulla scomparsa dell’attore statunitense Matthew Perry, l’indimenticabile Chandler Bing della serie tv ‘Friends’. Un medico californiano, il dottor Salvador Plasencia, ha ammesso la propria responsabilitĂ davanti al tribunale federale di Los Angeles, dichiarandosi colpevole di quattro capi d’accusa legati alla somministrazione illegale di ketamina all’attore, deceduto nell’ottobre 2023 all’etĂ di 54 anni. La sentenza per il dottor Plasencia è attesa nei prossimi mesi. Il medico si è assunto la responsabilitĂ per i quattro capi d’accusa a lui ascritti, tra cui spaccio di droga, e per ognuno di questi rischia 10 anni di pena. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it Š Metropolitanmagazine.it - Morte Matthew Perry, il medico si dichiara colpevole per la somministrazione Ketamina: cos’è la sostanza che lo ha ucciso

