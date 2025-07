Morte dj Godzi la famiglia chiede altri accertamenti | Autopsia frettolosa

C'è attesa per l'autorizzazione dei nuovi accertamenti medico-legali sulla salma di Michele Noschese, in arte dj Godzi, morto nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso a Ibiza, in Spagna, dove era residente ormai da anni. L'autorità giudiziaria locale potrebbe autorizzare già nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Morto a Ibiza Michele Noschese, conosciuto come dj Godzi: aveva 35 anni, in corso accertamenti sulle circostanze del decesso - È morto a 35 anni il producer e dj napoletano Michele Noschese. Da dieci anni residente a Ibiza, era noto come dj Godzi: il decesso è avvenuto nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio proprio nell’isola spagnola, in circostanze ancora da chiarire.

“L’autopsia su Michele Noschese incompleta e frettolosa” la famiglia di Dj Godzi chiede altri accertamenti - Eseguita l'autopsia sul corpo di Michele Noschese, Dj Godzi. Ma i legali della famiglia la ritengono "incompleta".

Dj Godzi morto in Spagna, verso nuovi accertamenti: “Autopsia era incompleta” - (Adnkronos) – C’è attesa per l’autorizzazione dei nuovi accertamenti medico-legali sulla salma di Michele Noschese, il 35enne di Napoli noto come dj Godzi, morto nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso a Ibiza in Spagna, dove era residente ormai da anni.

