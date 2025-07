Morte di Matthew Perry un medico si dichiara colpevole | Somministravo ketamina illegalmente

Un medico californiano ha ammesso di aver avuto un ruolo diretto nella tragica morte di Matthew Perry, l’amato interprete di Chandler in Friends, deceduto nell’ottobre 2023. Sebbene il cerchio si fosse giĂ stretto intorno al dottor Salvador Plasencia, ora il medico si è dichiarato colpevole di quattro capi d’accusa per la distribuzione illegale di ketamina, una sostanza che l’attore utilizzava come parte di un trattamento terapeutico, ma che, secondo le autoritĂ , sarebbe stata somministrata in modo illecito e fuori controllo. Il giro d’affari del medico. Secondo quanto ricostruito dalla procura federale di Los Angeles, Plasencia avrebbe approfittato della nota vulnerabilitĂ di Perry, che da anni lottava pubblicamente contro le dipendenze. 🔗 Leggi su Open.online

Si fa luce sulla morte per overdose della star di Friends Matthew Perry, trovato morto nella vasca idromassaggio della sua casa di Pacific Palisades, Los Angeles, nell'ottobre 2023. Cinque le persone incriminate e dopo mesi di indagini, uno dei medici accusat

