Morte di Matthew Perry il medico indagato si dichiara colpevole

A quasi due anni dalla morte di Matthew Perry, indimenticato e indimenticabile Chandler di Friends, un altro dei medici accusati di avergli fornito la sostanza che l’ha ucciso si è dichiarato colpevole. Il dottor Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole di quattro capi d’imputazione, ammettendo di avere dato all’attore 54enne la ketamina che, secondo gli inquirenti, avrebbe contribuito a stroncarlo nella vasca da bagno della sua casa di Los Angeles. Morte di Matthew Perry, il medico indagato ammette di avere dato la ketamina all’attore. ÂŤIl dottor Plasencia è profondamente pentito per le decisioni terapeutiche prese mentre forniva ketamina a Matthew Perry, si assume pienamente le sue responsabilitĂ , dichiarandosi colpevole della distribuzione di drogaÂť, ha detto l’avvocata del medico, Karen Goldstein, in una nota. 🔗 Leggi su Amica.it Š Amica.it - Morte di Matthew Perry, il medico indagato si dichiara colpevole

