Morte di Celeste Pin il dolore dell’amico Giovanni Galli Non ci diamo una spiegazione

Firenze, 24 luglio 2025 – “Perché?”. Una sola parola, stretta in mezzo alle lacrime che sibila spezzando silenzio e incredulità senza trovare risposte. “Perché?”, la domanda rimbomba nella testa di Giovanni Galli, storico portiere viola. È la domanda che nelle ultime ore assilla tutti gli ex compagni di quella gloriosa Fiorentina. La morte di Celeste Pin, trovato senza vita nel primo pomeriggio di martedì nella sua casa a Firenze, non ha spiegazioni per chi ha condiviso con lui anni di spogliatoio, il luogo dove si creano amicizie e si cementificano legami capaci di resistere nel tempo. “A tutto potevamo pensare tranne che a questo – sospira Galli – So che in questi giorni stava organizzando una partita di beneficenza a Forte dei Marmi, la tragica notizia della sua morte ci ha presi tutti alla sprovvista”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morte di Celeste Pin, il dolore dell’amico Giovanni Galli. “Non ci diamo una spiegazione”

In questa notizia si parla di: morte - celeste - giovanni - galli

Celeste Pin, aperto un fascicolo sulla morte dell’ex difensore della Fiorentina - Firenze, 23 luglio 2025 – La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti per la morte di Celeste Pin, 64 anni, l'ex difensore della Fiorentina trovato privo di vita ieri nella sua abitazione sulle colline di Firenze sopra Careggi Secondo una prima ricostruzione l'ex calciatore si sarebbe tolto la vita.

«Celeste ha lottato con il sorriso. Ora danza tra le stelle»: la diagnosi della malattia rara, il ricovero, il coma e la morte a 2 anni. Il dolore di mamma Giada - MIRANO - «Non ha mai perso il suo sorriso nonostante tutto. Ha riempito le nostre vite di amore e proprio con quel sorriso ci ha dato speranza e soprattutto la forza per andare avanti».

Celeste Pin, il cordoglio della Fiorentina per la morte dell’ex difensore viola - Firenze, 22 luglio 2025 – La morte di Celeste Pin, trovato senza vita all’interno della sua abitazione di Firenze, ha sconvolto il mondo del calcio.

Il dolore degli ex compagni per la morte di Celeste Pin e le parole di Giovanni Galli: “L’unica cosa che ci stiamo chiedendo è ‘Perché?’”. L’ex difensore e capitano della Fiorentina si è tolto la vita nella sua casa di Carreggi: https://fanpa.ge/CzAZX Vai su Facebook

Morte di Celeste Pin, il dolore dell’amico Giovanni Galli. “Non ci diamo una spiegazione”; Il dolore degli ex compagni per la morte di Celeste Pin: L’unica cosa che ci stiamo chiedendo è 'Perché?'; Il dramma di Celeste Pin, in viola con Baggio. “Tragedia assurda”.

Il dolore degli ex compagni per la morte di Celeste Pin: “L’unica cosa che ci stiamo chiedendo è ‘Perché?'” - Il dolore degli ex compagni per la morte di Celeste Pin e le parole di Giovanni Galli: "L’unica cosa che ci stiamo chiedendo è 'Perché? Come scrive fanpage.it

Giovanni Galli/ La fede mi ha salvato dopo morte di mio figlio (Sulla ... - GIOVANNI GALLI E IL DRAMMA DELLA MORTE DEL FIGLIO NICCOLO’ Come ha avuto modo di spiegare lo stesso Giovanni Galli, in questi lunghi anni, nonostante il sostegno dei tanti amici lasciati nel ... Secondo ilsussidiario.net