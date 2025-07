Morta la bimba dispersa in mare a Pescara e recuperata dai vigili del fuoco | Non abbiamo potuto fare di più

Una squadra di subacquei dei pompieri era riuscita a individuare la piccola tra gli scogli nelle acque antistanti il lungomare di Pescara. I sommozzatori si sono calati con l’elicottero praticandole le prime manovre rianimatorie ma inutile si è rivelata la corsa disperata in ospedale dove la bimba è morta poco dopo. "Non abbiamo potuto fare di più" è il doloroso messaggio dei soccorritori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

