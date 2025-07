Moria di vongole arrivano 400 mila euro dalla Regione per i rimborsi per Zadina e Cesenatico

La moria delle vongole, l’aumento del prezzo del gasolio per le barche, i danni causati dal granchio blu e dalla mucillagine: una serie di criticità che, negli ultimi anni, ha colpito duramente la pesca e l’acquacoltura in Emilia-Romagna. Per affrontare la situazione, la Regione ha stanziato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: moria - vongole - regione - arrivano

Moria di vongole, arrivano 400 mila euro dalla Regione per i rimborsi per Zadina e Cesenatico - La moria delle vongole, l’aumento del prezzo del gasolio per le barche, i danni causati dal granchio blu e dalla mucillagine: una serie di criticità che, negli ultimi anni, ha colpito duramente la pesca e l’acquacoltura in Emilia-Romagna.

Moria di vongole, arrivano 400 mila euro dalla Regione per i rimborsi per Zadina e Cesenatico; Morìa di vongole, la Regione ottiene lo stato di calamità ; Così la moria di vongole mette in ginocchio il settore della pesca.

Veneto, al via un progetto contro la moria di vongole: in ... - RaiNews - Veneto, al via un progetto contro la moria di vongole: in arrivo fondi da Roma Quattro milioni per sbloccare la situazione che da nove mesi paralizza la pesca nella Regione 28/06/2025 ... Come scrive rainews.it

Fedagripesca, dal Masaf 9 milioni per la moria di vongole - Fedagripesca, dal Masaf 9 milioni per la moria di vongole Progetto pilota in Veneto da 4 milioni, 5 per danni in Italia ROMA , 27 giugno 2025, 15:52 ... Scrive ansa.it